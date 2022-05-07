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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанская общественность поддерживает идею возвращения Луиса Суареса в «Барселону»

07 Мая 2022 • 00:14 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.10 3.75 2.18
Через 19 ч. 41 мин.

Мы уже сообщали о том, что Луис Суарес выразил желание вернуться в «Барселону», и, хотя реакция руководства каталонского суперклуба пока что непонятна, испанская общественность с энтузиазмом восприняла эту идею. Контракт ветерана с мадридским «Атлетико» подходит к концу, и будущего в этих отношениях уже не просматривается.

Между тем Суарес хотел бы остаться в Испании, где он ко всему привык и все ему по душе. И еще ему очень хочется поработать с Хави, с которым он еще успел поиграть на одном поле в сезоне 2014/2015. В Испании подобное развитие событий комментируют с одобрением, и даже намекают на то, что и Месси в таком случае мог бы устремиться назад.

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Барселона Луис Суарес
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