Испанская общественность поддерживает идею возвращения Луиса Суареса в «Барселону»

Мы уже сообщали о том, что Луис Суарес выразил желание вернуться в «Барселону», и, хотя реакция руководства каталонского суперклуба пока что непонятна, испанская общественность с энтузиазмом восприняла эту идею. Контракт ветерана с мадридским «Атлетико» подходит к концу, и будущего в этих отношениях уже не просматривается.

Между тем Суарес хотел бы остаться в Испании, где он ко всему привык и все ему по душе. И еще ему очень хочется поработать с Хави, с которым он еще успел поиграть на одном поле в сезоне 2014/2015. В Испании подобное развитие событий комментируют с одобрением, и даже намекают на то, что и Месси в таком случае мог бы устремиться назад.