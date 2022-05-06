«Барселона» организует победный коридор для «Бетиса»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сообщил, что команда организует «Бетису» победный коридор.

«Это знак уважения и спортивного мастерства, «Бетис» заслуживает этого, мы тоже играли в этом соревновании, и его выиграл «Бетис», – приводит слова Хави Эрнандеса Mundo Deportivo. По мнению тренера, футболисты должны учить болельщиков и детей уважению. Он говорил об этом в раздевалке с командой, и игроки согласились. Хави также вспомнил, что участвовал в чемпионском коридоре «Реалу» будучи игроком «Барселоны».

Каталонцы занимают второе место в Ла Лиге после 34 матчей, набрав 66 очков. Ранее команда потеряла математические шансы на победу в чемпионате в этом сезоне.

Игра между «Бетисом» и «Барселоной» пройдет 7 мая, начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Ранее севильцы завоевали Кубок короля Испании.