Альба: «Барселона» будет бороться за все трофеи в следующем сезоне»

Крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба, ставший автором победного гола в матче против «Бетиса» (2:1), поделился мыслями о текущем и предстоящем сезоне.

«Очень жаль, что мы так поздно начали добиваться результата. Мы прибавили, но опоздали со своим прорывом.

Пока мы играем так, мы можем конкурировать с «Реалом». Стоит признать, что они были самой стабильной командой, поэтому заслуженно выиграли чемпионат, но в следующем сезоне мы будем бороться за все трофеи. Всё начнётся с чистого листа, и мы попытаемся выиграть Ла Лигу», – приводит слова Альбы Marca.

Сегодняшняя победа позволила «Барселоне» гарантировать себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.