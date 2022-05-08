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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Барселона» будет бороться за все трофеи в следующем сезоне»

08 Мая 2022 • 01:10 Комментировать
Бетис
1:2
Барселона
окончен

Крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба, ставший автором победного гола в матче против «Бетиса» (2:1), поделился мыслями о текущем и предстоящем сезоне.

«Очень жаль, что мы так поздно начали добиваться результата. Мы прибавили, но опоздали со своим прорывом.

Пока мы играем так, мы можем конкурировать с «Реалом». Стоит признать, что они были самой стабильной командой, поэтому заслуженно выиграли чемпионат, но в следующем сезоне мы будем бороться за все трофеи. Всё начнётся с чистого листа, и мы попытаемся выиграть Ла Лигу», – приводит слова Альбы Marca.

Сегодняшняя победа позволила «Барселоне» гарантировать себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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окончен Бетис 1:2 Барселона 3.30 3.80 2.10
08.05  15:00 Хетафе ... Райо Вальекано 2.13 3.20 3.85
08.05  17:15 Вильярреал ... Севилья 2.46 3.25 3.05
08.05  19:30 Эспаньол ... Осасуна 2.37 3.20 3.25
08.05  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.40 2.60
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