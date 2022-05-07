Дани Алвес объяснил кризис «Барселоны» последних лет: «Клуб погнался за модой»

Крайний защитник «Барселоны» Дани Алвес высказал своё мнение о причинах финансовых и спортивных проблем клуба.

«На мой взгляд, проблема в том, что «Барселона» поплыла по течению. Футбол становится другим, и клуб совершил ошибку, пытаясь следовать за футбольной модой. Но если у вас есть чёткая философия, вам не нужно подстраиваться под всеобщие тенденции, – сказал бразилец в интервью Marca. – У «Барсы» есть академия, за счёт ресурсов которой можно выстраивать и развивать команду – в этом сила клуба.

Футбол меняется, и «Барса» пытается покупать и продавать, как это делают другие, но это не по-барселонски!» – отметил 38-летний Алвес.