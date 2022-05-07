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Дани Алвес объяснил кризис «Барселоны» последних лет: «Клуб погнался за модой»

07 Мая 2022 • 20:06 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.10 3.75 2.18
Через 0 ч. 57 мин.

Крайний защитник «Барселоны» Дани Алвес высказал своё мнение о причинах финансовых и спортивных проблем клуба.

«На мой взгляд, проблема в том, что «Барселона» поплыла по течению. Футбол становится другим, и клуб совершил ошибку, пытаясь следовать за футбольной модой. Но если у вас есть чёткая философия, вам не нужно подстраиваться под всеобщие тенденции, – сказал бразилец в интервью Marca. – У «Барсы» есть академия, за счёт ресурсов которой можно выстраивать и развивать команду – в этом сила клуба.

Футбол меняется, и «Барса» пытается покупать и продавать, как это делают другие, но это не по-барселонски!» – отметил 38-летний Алвес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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