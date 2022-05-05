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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» предлагает 40 миллионов евро за Кулибали

05 Мая 2022 • 19:55 Комментировать
Торино
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Наполи
3.55 3.70 2.00
07.05 16:00

Каталонская «Барселона» летом может приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, который будет доступен по доступной цене на рынке из-за того, что срок его контракта с неаполитанским клубом истекает летом 2023 года.

Согласно Sky Sport Italia, «Барселона» уже предложила «Наполи» 40 миллионов евро за подписание Калиду Кулибали. Бывший агент футболиста Бруно Сантини также подтвердил прессе, что каталонцы уже обращались за трансфером футболиста в 2017, но тогда их отпугнул ценник в размере 120 миллионов евро.

Отмечается, что Калиду Кулибали также был предложен лондонскому «Челси», который летом лишится двух центральных защитников – Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

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Барселона Наполи Калиду Кулибали
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ТОРИНО НАПОЛИ
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