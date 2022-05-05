«Барселона» продолжит продвигать каталанский язык и культуру

Каталонская «Барселона» подписала новое соглашение с организацией Omnium cultural, которая ставит своей задачей продвижение каталанского языка и культуры в мире. Ранее стороны уже сотрудничали - и это было во времена первого президентства Лапорты, продлившегося с 2003 по 2010 год. Сейчас соглашение также подписано с подачи президента «Барселоны».

- Это особый день. Omnium - это не просто культурный институт, а «Барселона» - не просто клуб. Нас объединяет то, что в прошлом у нас были сложности, но сейчас мы находимся на подъеме и у нас общее будущее, - считает Лапорта, слова которого цитирует клубный сайт.