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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продолжит продвигать каталанский язык и культуру

05 Мая 2022 • 05:17 Комментировать
Бетис
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Барселона
3.10 3.70 2.17
07.05 22:00

Каталонская «Барселона» подписала новое соглашение с организацией Omnium cultural, которая ставит своей задачей продвижение каталанского языка и культуры в мире. Ранее стороны уже сотрудничали - и это было во времена первого президентства Лапорты, продлившегося с 2003 по 2010 год. Сейчас соглашение также подписано с подачи президента «Барселоны».

- Это особый день. Omnium - это не просто культурный институт, а «Барселона» - не просто клуб. Нас объединяет то, что в прошлом у нас были сложности, но сейчас мы находимся на подъеме и у нас общее будущее, - считает Лапорта, слова которого цитирует клубный сайт.

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