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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Диас назвал имя своего кумира детства

05 Мая 2022 • 03:54 Комментировать
Бетис
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Барселона
3.10 3.70 2.17
07.05 22:00

Колумбийский нападающий Луис Диас сыграл важную роль матче «Ливерпуля» против «Вильярреала», после которого его клуб вышел в финал Лиги чемпионов. Там «Ливерпуль» сыграет против мадридского «Реала», и, скорее всего, Диас снова будет на поле. Дополнительную мотивацию ему должно придать то, что он является фанатом «Барселоны».

Испанское издание El Mundo Deportivo цитирует выдержки из его старого интервью колумбийскому изданию El Ambito from Colombia, в котором Диас назвал «Барселону» своим любимым клубом, а также выразил симпатии Лионелю Месси в противостоянии с Криштиану Роналду. А идолом его детства был другой игрок. блиставший в футболке «Барселоны» - Роналдиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Луис Диас
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