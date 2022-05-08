Хави – о попадании «Барселоны» в Лигу чемпионов: «Гора с плеч»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу своей команды над «Бетисом».

Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 2:1. Решающий мяч на 94-й минуте забил Жорди Альба. Успех в сегодняшнем матче гарантировал «Барселоне» попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Эта победа – словно гора с плеч, – приводит слова Хави Marca. – Этот сезон мог сложиться ещё более тяжело для нас. Мы решили вопрос в самом конце, что свидетельствует о необходимости играть ещё лучше.

Мы сыграем в Лиге чемпионов – турнире, в котором мы заслуживаем участвовать. Теперь мы хотим завершить сезон на втором месте в чемпионате», – заявил наставник «Барселоны».