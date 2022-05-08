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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о попадании «Барселоны» в Лигу чемпионов: «Гора с плеч»

08 Мая 2022 • 00:59 Комментировать
Бетис
1:2
Барселона
окончен

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу своей команды над «Бетисом».

Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 2:1. Решающий мяч на 94-й минуте забил Жорди Альба. Успех в сегодняшнем матче гарантировал «Барселоне» попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Эта победа – словно гора с плеч, – приводит слова Хави Marca. – Этот сезон мог сложиться ещё более тяжело для нас. Мы решили вопрос в самом конце, что свидетельствует о необходимости играть ещё лучше.

Мы сыграем в Лиге чемпионов – турнире, в котором мы заслуживаем участвовать. Теперь мы хотим завершить сезон на втором месте в чемпионате», – заявил наставник «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Хави Эрнандес
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окончен Сельта 4:0 Алавес 1.90 3.40 4.40
окончен Бетис 1:2 Барселона 3.30 3.80 2.10
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