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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати признался - он всегда восхищался Дрогба

05 Мая 2022 • 04:21 Комментировать
Бетис
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Барселона
3.10 3.70 2.17
07.05 22:00

Нападающий Ансу Фати считается одной из главных надежд «Барселоны», он молод, и еще недавно с восхищением следил за тем, как блистают игроки, с которыми он выходит на поле. Но, как оказалось, кумирами его были вовсе не звезды «Барселоны», а Дидье Дрогба, большую часть карьеры отдавший «Челси» и никогда не выступавший за «Барселону».

- Когда я был молодым, Дрогба был невероятен. Но в целом, я смотрю не на отдельных игроков, а на действия команды. Мне нравятся многие игроки, и на протяжении годов я вдохновлялся игрой многих футболистов. Мне всегда нравились лучшие, - цитирует Фати Diario AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дрогба Ансу Фати
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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