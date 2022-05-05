Фати признался - он всегда восхищался Дрогба

Нападающий Ансу Фати считается одной из главных надежд «Барселоны», он молод, и еще недавно с восхищением следил за тем, как блистают игроки, с которыми он выходит на поле. Но, как оказалось, кумирами его были вовсе не звезды «Барселоны», а Дидье Дрогба, большую часть карьеры отдавший «Челси» и никогда не выступавший за «Барселону».

- Когда я был молодым, Дрогба был невероятен. Но в целом, я смотрю не на отдельных игроков, а на действия команды. Мне нравятся многие игроки, и на протяжении годов я вдохновлялся игрой многих футболистов. Мне всегда нравились лучшие, - цитирует Фати Diario AS.