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«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Де Йонга двух футболистов

25 Апреля 2022 • 14:15 Комментировать
Бетис
...
Барселона
07.05 22:00

«Манчестер Юнайтед» готов отдать за полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга сразу двух своих игроков, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство манкунианцев не прочь расстаться с нападающим Маркусом Рэшфордом и защитником Алексом Теллесом.

Напомним, 21 апреля стало официально известно о том, что по окончании нынешнего сезона английской команду возглавит голландский специалист Эрик тен Хаг. Именно под его руководством и раскрылся Де Йонг в сезоне 2018/2019, после чего был куплен «Барселоной».

Ранее сообщалось, что каталонцы не намерены расставаться со своим футболистом.

В текущем сезоне 24-летний Де Йонг провёл в составе «сине-гранатовых» 43 матча, забив в них четыре гола и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 70 миллионов евро.      

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Маркус Рэшфорд Френки де Йонг
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