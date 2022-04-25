«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Де Йонга двух футболистов

«Манчестер Юнайтед» готов отдать за полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга сразу двух своих игроков, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство манкунианцев не прочь расстаться с нападающим Маркусом Рэшфордом и защитником Алексом Теллесом.

Напомним, 21 апреля стало официально известно о том, что по окончании нынешнего сезона английской команду возглавит голландский специалист Эрик тен Хаг. Именно под его руководством и раскрылся Де Йонг в сезоне 2018/2019, после чего был куплен «Барселоной».

Ранее сообщалось, что каталонцы не намерены расставаться со своим футболистом.

В текущем сезоне 24-летний Де Йонг провёл в составе «сине-гранатовых» 43 матча, забив в них четыре гола и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 70 миллионов евро.