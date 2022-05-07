Хави остаётся верен «тики-таке»

«Барселона» не будет отказываться от своей классической игровой манеры, известной как «тики-така» - об этом объявил наставник клуба Хави. По его словам, ход сезона 2021/2022 показал правильность такого подхода -вернувшись к своей привычной игре после силовых экспериментов Рональда Кумана, «Барселона» тут же прибавила в результатах.

- Всю свою историю «Барселона» играла в определенной манере. И так мы выиграли пять раз Лигу чемпионов - благодаря нашей игровой философии. И когда это случалось, каждый раз все говорили - это лучший клуб в мире, - напомнил Хави в интервью командой пресс-службе.