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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» никогда не проигрывала «Бетису» дважды в одном чемпионате

07 Мая 2022 • 22:31 Комментировать
Бетис
0:0
Барселона
3.10 3.75 2.18
1-й тайм
В матче 36-го тура чемпионата испанской Примеры «Барселона» гостит в Севилье, где сражается с местным «Бетисом». Для «Барселоны» матч важен тем, что в случае победы команда может застолбить за собой место в Лиге чемпионов, автоматически став недосягаемой для своих преследователей. У «Бетиса» иная мотивация - команда также ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, но также будет стараться выиграть у «Барселоны» не один, а два матча за сезон, чего с «Бетисом» ранее никогда не случалось. В первом круге, напомним, «Бетис» переиграл «Барселону» на «Камп Ноу» - это случилось 4 декабря прошлого года.
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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окончен Мальорка 2:6 Гранада 1.98 3.35 4.10
окончен Атлетик Б 0:0 Валенсия 1.55 4.05 6.70
окончен Кадис 3:0 Эльче 1.72 3.65 5.20
окончен Сельта 4:0 Алавес 1.90 3.40 4.50
Идет 44 минута Бетис 0:0 Барселона 3.45 3.70 2.08
08.05  15:00 Хетафе ... Райо Вальекано 2.13 3.20 3.85
08.05  17:15 Вильярреал ... Севилья 2.46 3.25 3.05
08.05  19:30 Эспаньол ... Осасуна 2.37 3.20 3.25
08.05  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.40 2.60
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