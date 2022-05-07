«Барселона» никогда не проигрывала «Бетису» дважды в одном чемпионате

В матче 36-го тура чемпионата испанской Примеры «Барселона» гостит в Севилье, где сражается с местным «Бетисом». Для «Барселоны» матч важен тем, что в случае победы команда может застолбить за собой место в Лиге чемпионов, автоматически став недосягаемой для своих преследователей. У «Бетиса» иная мотивация - команда также ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, но также будет стараться выиграть у «Барселоны» не один, а два матча за сезон, чего с «Бетисом» ранее никогда не случалось. В первом круге, напомним, «Бетис» переиграл «Барселону» на «Камп Ноу» - это случилось 4 декабря прошлого года.

Оценить новость Поделиться: + 0 - 0

Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей! БЕТИС БАРСЕЛОНА

Читайте также на Евро-Футболе:

На Евро-Футболе: