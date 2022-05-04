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Чемпионат Испании. Ла Лига

Три французских клуба заинтересованы в приобретении Юмтити

04 Мая 2022 • 14:00 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.05 3.65 2.20
07.05 22:00

Французский защитник Самюэль Юмтити летом может покинуть «Барселону», он не попадает в состав команды и уже давно превратился в балласт, решить проблему с которым, в отличие от Дембеле, Хави Эрнандес так и не сумел.

Как сообщает Diario Sport, наиболее реалистичным сценарием является возвращение Юмтити в Лигу 1, где в его услугах заинтересованы сразу три клуба. Впрочем, это не гранды французского чемпионата - «Ницца», «Монпелье» и «Ренн». Также у Юмтити есть варианты с турецким «Бешикташом» и неназванными итальянскими клубами Серии А.

При этом сам футболист покидать Испанию не хочет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
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