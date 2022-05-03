Стоичков: «Барселону» Гвардиолы на самом деле построил Райкард»

Бывший болгарский нападающий «Барселоны» Христо Стоичков считает, что Хосеп Гвардиола, руководивший клубом с 2008 по 2013 год, на самом деле не добился Бог весть чего, потому что команду для него подготовил предыдущий наставник Франк Райкард. По словам Стоичкова, команда побеждала бы и с другим тренером.

Напомним, что при Гвардиоле «Барселона» в первый же год выиграла все шесть турниров, в которых приняла участие.

- «Барселона» уже была готова. Работа Пепа была очень простой, особенно с учетом того, что он прекрасно знал структуру Масии. Но команду, которую он получил, собрал и подготовил Райкард. И тот состав, с Анри. Деку, Роналдиньо, Пуйолем, Иньестой, Месси, и затем с Педро - он добивался бы побед и без Гвардиолы, - цитирует Стоичкова Mirror.