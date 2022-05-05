Пике: «Педри может стать лучшим в мире»

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике выделил Педри как самого талантливого игрока команды в новом поколении.

«У Педри огромные возможности для того, чтобы стать лучшим игроком в мире. Гави тоже очень хорош для своего возраста. Им нужно продолжать расти. «Барселона» богата на юные дарования», – приводит слова 35-летнего ветерана каталонского клуба Football-Espana.

К 19 годам Педри успел отыграть за «сине-гранатовых» 74 матча. В нынешней кампании на счету центрального полузащитника 22 поединка и 5 забитых мячей во всех турнирах на клубном уровне. Остаток сезона испанец пропустит из-за травмы.