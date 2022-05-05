Фати хочет трофеи

Нападающего Ансу Фати считают одной из главных надежд «Барселоны», но в последние годы каталонский клуб не претендует на трофеи, если не считать победы в Кубке Испании при Рональде Кумане.

Фати жаждет начать побеждать в более престижных турнирах - «Барселона» уже несколько лет не может победить в чемпионате Испании, не говоря уже о Лиге чемпионов. В последний раз каталонский суперклуб побеждал в самом престижном клубном турнире «Старого света» в 2015 году.

- «Барселона» - мой клуб, он дал мне все. И я хочу выигрывать с «Барселоной» титулы, это моя главная цель, - заявил Фати в интервью Diario AS.