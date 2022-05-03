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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ленгле готовится покинуть «Барселону»

03 Мая 2022 • 18:28 Комментировать
Бетис
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Барселона
3.35 3.65 2.08
07.05 22:00

Французский защитник Клеман Ленгле вряд ли останется в составе каталонской «Барселоны» в следующем сезоне, сейчас он занят поиском лучшей опции для себя. Ленгле перебрался в «Барселону» в 2018 году из «Севильи», но в последнее время качество его игры упало, и француза вытеснил из состава Рональд Араухо.

Так что сейчас Ленгле является не первым и даже не вторым выбором в центр защиты, к тому же, в «Барселоне» ждут еще и Андреаса Кристенсена, так что Ленгле придется покинуть клуб, сообщает Diario Sport.

Его возможным пристанищем снова может стать «Севилья», но тут многое будет зависеть и от самого игрока, ибо его контракт с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Клеман Ленгле
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