Ленгле готовится покинуть «Барселону»

Французский защитник Клеман Ленгле вряд ли останется в составе каталонской «Барселоны» в следующем сезоне, сейчас он занят поиском лучшей опции для себя. Ленгле перебрался в «Барселону» в 2018 году из «Севильи», но в последнее время качество его игры упало, и француза вытеснил из состава Рональд Араухо.

Так что сейчас Ленгле является не первым и даже не вторым выбором в центр защиты, к тому же, в «Барселоне» ждут еще и Андреаса Кристенсена, так что Ленгле придется покинуть клуб, сообщает Diario Sport.

Его возможным пристанищем снова может стать «Севилья», но тут многое будет зависеть и от самого игрока, ибо его контракт с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.