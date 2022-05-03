В последних четырех играх сезона для «Барселоны» решается судьба 50 или даже 100 миллионов евро

«Барселона» покинула Лигу чемпионов, вылетела из Лиги Европы, не выиграла Кубок Испании и лишилась шансов на победу в чемпионате Испании. Тем не менее, последние четыре матча чемпионата для нее все равно очень важны. Речь идет о важных амбициях и также о не менее важных деньгах.

Прежде всего, речь о месте в Лиге чемпионов. Важно не просто квалифицироваться в зоне Лиги чемпионов, но и избежать квалификационных матчей. Сама по себе квалификация в Лигу чемпионов принесет в бюджет 42 миллиона евро, еще восемь попадут в кассу клуба если он финиширует второй и сыграет в Суперкубке Испании. Возможная победа в Суперкубке также может принести пару десятков миллионов евро.

Общая сумма теоретически доступных выплат в случае наилучшего из возможных завершений сезона может составить вплоть до ста миллионов евро, подсчитали журналисты испанского издания Marca.