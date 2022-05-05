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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике назвал главного шутника в своей карьере

05 Мая 2022 • 22:59 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.10 3.70 2.17
07.05 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике назвал самого весёлого товарища по команде в своей карьере.

«Дани Алвес, – без раздумий ответил Пике в интервью Гари Невиллу на Sky Sports. – Он шутит каждую минуту. Он был таким, когда я встретил его впервые, и он остаётся таким же в свои 38 лет».

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. В ноябре 2021 года бразильский правый защитник вернулся в клуб. Вместе с Херардом Пике он провёл более 300 матчей за «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Алвес сыграл за «Барселону» 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Херард Пике
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