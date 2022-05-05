Пике назвал главного шутника в своей карьере

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике назвал самого весёлого товарища по команде в своей карьере.

«Дани Алвес, – без раздумий ответил Пике в интервью Гари Невиллу на Sky Sports. – Он шутит каждую минуту. Он был таким, когда я встретил его впервые, и он остаётся таким же в свои 38 лет».

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. В ноябре 2021 года бразильский правый защитник вернулся в клуб. Вместе с Херардом Пике он провёл более 300 матчей за «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Алвес сыграл за «Барселону» 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи.