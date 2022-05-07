«Барселона» ждёт, когда у «Челси» появятся новые владельцы, чтобы начать переговоры по Алонсо

Каталонская «Барселона» намерена дождаться момента, когда у «Челси» появятся новые владельцы, для того, чтобы начать переговоры по трансферу защитника Маркоса Алонсо. Об этом сообщает Фабрицио Романо у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что сейчас из-за наложенных санкций «Челси» не может продавать и покупать игроков. Консорциум Тодда Бёли вчера подписал соглашение о покупке клуба, но процесс полностью завершится только после согласования кандидата с правительством Великобритании.

Ранее стало известно, что Алонсо не намерен отрабатывать свой контракт с «Челси» до конца сезона 2022/23 и хочет покинуть клуб этим летом.