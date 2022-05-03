Кристенсен подпишет с «Барселоной» контракт на 5 лет

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен в ближайшее время подпишет с каталонской «Барселоной» контракт сроком на 5 лет. Об этом стало известно благодаря сведениям от Mundo Deportivo.

Напомним, что этим летом у датского защитника заканчивается контракт с «Челси». Ранее футболист договорился с лондонским клубом о продлении соглашения, но в последний момент отказался его подписывать, после чего сменил агента и сообщил руководству о желании покинуть «Стэмфорд Бридж».

Отметим, что ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорт намекнул на трансфер Кристенсена, заявив, что его команда уже подписала контракт с одним центральным защитником.