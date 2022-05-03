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Кристенсен подпишет с «Барселоной» контракт на 5 лет

03 Мая 2022 • 14:38 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 4.70 9.50
07.05 17:00

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен в ближайшее время подпишет с каталонской «Барселоной» контракт сроком на 5 лет. Об этом стало известно благодаря сведениям от Mundo Deportivo.

Напомним, что этим летом у датского защитника заканчивается контракт с «Челси». Ранее футболист договорился с лондонским клубом о продлении соглашения, но в последний момент отказался его подписывать, после чего сменил агента и сообщил руководству о желании покинуть «Стэмфорд Бридж».

Отметим, что ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорт намекнул на трансфер Кристенсена, заявив, что его команда уже подписала контракт с одним центральным защитником.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Андреас Кристенсен
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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