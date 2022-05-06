«Бавария» не отпустит Левандовски, если не найдёт ему замену

Мюнхенская «Бавария» не собирается рассматривать предложения по Роберту Левандовски, пока не найдёт достойного преемника.

«Барселона» по-прежнему претендует на подписание 33-летнего нападающего, однако, как информирует издание Calciomercato со ссылкой на немецкие СМИ, «Бавария» заняла чёткую позицию в этом вопросе: Левандовски не будет отпущен, пока клуб не найдёт форварда, способного полноценно заменить звёздного поляка. В настоящий момент подходящие кандидаты не найдены.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» истекает следующим летом. Переговоры о продлении соглашения, как известно, проходят тяжело.