Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не отпустит Левандовски, если не найдёт ему замену

06 Мая 2022 • 02:15 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.10 3.70 2.17
07.05 22:00

Мюнхенская «Бавария» не собирается рассматривать предложения по Роберту Левандовски, пока не найдёт достойного преемника.

«Барселона» по-прежнему претендует на подписание 33-летнего нападающего, однако, как информирует издание Calciomercato со ссылкой на немецкие СМИ, «Бавария» заняла чёткую позицию в этом вопросе: Левандовски не будет отпущен, пока клуб не найдёт форварда, способного полноценно заменить звёздного поляка. В настоящий момент подходящие кандидаты не найдены.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» истекает следующим летом. Переговоры о продлении соглашения, как известно, проходят тяжело.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕТИС БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.05  21:30 Бохум ... Арминия 1.89 3.75 4.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
02:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не отпустит Левандовски, если не найдёт ему замену
05 Мая
16:23 · Германия. Бундеслига
Немецкий гранд хочет переманить звезду «Ювентуса»
15:54 · Англия. Премьер-лига
30 фанатов арестованы и двое попали в больницу перед игрой Лиги Европы во Франкфурте
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потратить 60 миллионов евро на двух игроков «Хоффенхайма»
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» изучает возможность приобретения Нкунку
13:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» закрыла сделку по Мазрауи
13:09 · Германия. Бундеслига
Дибала получил предложение от дортмундской «Боруссии»
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» присматривается к Мусса Диаби
12:16 · Германия. Бундеслига
«Барселона» решила не покупать Холанна из-за любви норвежца к ночной жизни 1
12:04 · Германия. Бундеслига
Новая домашняя форма «Баварии» фото
10:36 · Англия. Премьер-лига
Шик – одна из транферных целей «Ньюкасла»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Динамо» может вернуться на родину
09:39 · Англия. Премьер-лига
Баумгартнер попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Вест Хэм» нацелились на защитника «Хоффенхайма»
04 Мая
22:34 · Англия. Премьер-лига
Нкунку хочет покинуть «Лейпциг», интерес проявляют три клуба 1
Все новости
Рекомендуем