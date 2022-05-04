Серхи Роберто не появится на поле в этом сезоне, но подпишет новый контракт

Мы уже сообщали о том, что Серхи Роберто продлит свое соглашение с каталонским суперклубом еще на год, до лета 2023 года. Правда, при этом Роберто придется согласиться на снижение своей зарплаты на целых 50 процентов - это объясняется сложной финансовой ситуацией «Барселона».

Также он не сыграет на поле в нынешнем сезоне - это уже объясняется последствиями травмы. Роберто практически выздоровел, но на тренировке перед игрой с «Мальоркой» у него случился рецидив.

Серхи Роберто 30 лет, он является воспитанником «Барселоны». Сыграл за клуб 316 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 37 результативных передач.