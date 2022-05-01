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«Барселона» подпишет новый контракт с Серхи Роберто

01 Мая 2022 • 15:37 Комментировать

Менеджмент «Барселоны» заканчивает переговоры о подписании нового контракта с защитником Серхи Роберто.

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

В ближайшие несколько дней стороны официально объявят о пролонгации соглашения, о чем сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Если верить источнику, представители клуба пытаются согласовать последние детали.

Следует отметить, что ранее футболист просил менеджмент продлить контракт до лета 2024 года. Пока «Барселона» отказывается идти на такой шаг.

В текущем розыгрыше Серхи вышел на поле в рамках Примеры девять раз, забил два гола и сделал результативную передачу.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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