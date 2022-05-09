Альба повторил свой рекорд по голевым передачам в Ла Лиге

В матче 35-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» переиграла «Бетис», при этом эффективно сыграл Жорди Альба - он забил победный гол и сделал голевую передачу на Ансу Фати, который забил первый гол каталонского суперклуба.

Для Альбы это была десятая результативная передача в текущем сезоне, и он сравнялся по этому показателю с самим собой образца сезона 2017/2018 - тогда он также сделал десять результативных передач.

Более того, Альба является самым результативным защитником Ла Лиги в текущем сезоне, а ближайший к нему конкурент, колумбиец Хуан Мохито, сделал лишь пять результативных передач.