«Барселона» в последней атаке вырвала победу над «Бетисом»

Концовка сезона даётся непросто всем испанским командам, за исключением «Реала». Даже «Барселона» чередует победы с неудачами. Вот и сегодня команда Хави не была заметно сильнее «Бетиса», который недавно взял Кубок короля и претендует на Лигу чемпионов.

В первом тайме попаданиями в штангу обменялись Рональд Араухо и Гидо Родригес. Каталонцы активничали после перерыва, и Ферран Торрес не реализовал выход один на один. Но вскоре Ансу Фати со средней дистанции с помощью рикошета поразил ворота. Тут же после подачи штрафного Марк Бартра сравнял счет. В оставшееся время команды играли на победу, и в последней атаке после подачи Дани Алвеса Жорди Альба все же забил победный гол - 2:1.

«Барселона» идет второй с отрывом в пять очков от «Севильи», «Бетис» - пятый.