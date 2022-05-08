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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» в последней атаке вырвала победу над «Бетисом»

08 Мая 2022 • 00:01 Комментировать (2)
Бетис
1:2
Барселона
окончен

Концовка сезона даётся непросто всем испанским командам, за исключением «Реала». Даже «Барселона» чередует победы с неудачами. Вот и сегодня команда Хави не была заметно сильнее «Бетиса», который недавно взял Кубок короля и претендует на Лигу чемпионов.

В первом тайме попаданиями в штангу обменялись Рональд Араухо и Гидо Родригес. Каталонцы активничали после перерыва, и Ферран Торрес не реализовал выход один на один. Но вскоре Ансу Фати со средней дистанции с помощью рикошета поразил ворота. Тут же после подачи штрафного Марк Бартра сравнял счет. В оставшееся время команды играли на победу, и в последней атаке после подачи Дани Алвеса Жорди Альба все же забил победный гол - 2:1.

«Барселона» идет второй с отрывом в пять очков от «Севильи», «Бетис» - пятый.

Протокол игры  
Бетис 1:2Барселона
  76'Фати Ансу (0:1)
(1:1) Бартра Марк79'   
  90'Альба Жорди (1:2)
Браво Клаудио  17' (Силва Руи (  17') Сабали ЮссуфПесселья ХерманБартра Марк   72'Морено АлексГидо РодригесГуардадо Андрес  78' (Карвалью Вилльям (  78') Каналес СерхиоФекир НабильХуанми Мигель  78' (Родри Родриго (  78') Иглесиас Борха
Запасные: Виллиан ЖозеГонсалес ЭдгарТельо КристианМиранда ХуанХоакин СанчесВиктор РуисАкуоку ПольРуибаль Айтор
Нето МурараАлвес Даниэл   78'Араухо РональдГарсия ЭрикАльба ЖордиДе Йонг ФренкиБускетс Серхио   64'Гави  80' (Пуч Рикард (  80') Дембеле Усман  74' (Траоре Адама (  74') Торрес Ферран  75' (Фати Ансу (  75') Депай Мемфис  66' (Обамеянг Пьер-Эмерик (  66')
Запасные: Де Йонг ЛюкБрайтвайт МартинЮмтити СамуэльЛенгле КлеманМингеса ОскарТенас Арнау
07 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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окончен Атлетик Б 0:0 Валенсия 1.50 4.20 7.20
окончен Кадис 3:0 Эльче 1.73 3.65 5.10
окончен Сельта 4:0 Алавес 1.90 3.40 4.40
окончен Бетис 1:2 Барселона 3.30 3.80 2.10
08.05  15:00 Хетафе ... Райо Вальекано 2.13 3.20 3.85
08.05  17:15 Вильярреал ... Севилья 2.46 3.25 3.05
08.05  19:30 Эспаньол ... Осасуна 2.37 3.20 3.25
08.05  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.40 2.60
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Сегодня, 08 Мая
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