Де Йонг: «Хави верит в меня»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг рассказал о том, как прошёл разговор с главным тренером каталонской команды Хави.

Футболист отметил, что остался доволен состоявшейся беседой.

«У нас был с ним хороший разговор. Я уверен в себе, а Хави говорит, что тоже верит в меня. Поэтому все остались довольны», — приводит слова Де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Напомним, во время матча 21-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:1) между тренером и футболистом произошёл конфликт. Де Йонг остался недоволен своей заменой на 60-й минуте встречи.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в составе «Барселоны» 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Во вчерашнем матче против «Мальорки» (2:1) Де Йонг появился на поле со стартовых минут, но результативными действиями отметиться не сумел.