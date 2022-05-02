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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг: «Хави верит в меня»

02 Мая 2022 • 10:25 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.40 3.50 2.10
07.05 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг рассказал о том, как прошёл разговор с главным тренером каталонской команды Хави. 

Футболист отметил, что остался доволен состоявшейся беседой.  

«У нас был с ним хороший разговор. Я уверен в себе, а Хави говорит, что тоже верит в меня. Поэтому все остались довольны», — приводит слова Де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Напомним, во время матча 21-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:1) между тренером и футболистом произошёл конфликт. Де Йонг остался недоволен своей заменой на 60-й минуте встречи.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в составе «Барселоны» 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Во вчерашнем матче против «Мальорки» (2:1) Де Йонг появился на поле со стартовых минут, но результативными действиями отметиться не сумел. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг
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