Эвребе: «Не думаю, что болельщики «Челси» были правы, когда требовали 4 пенальти в матче с «Барселоной»

Бывший футбольный арбитр Том Хеннинг Эвребе поделился воспоминаниями об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2008/09 между лондонским «Челси» и каталонской «Барселоной». Напомним, что в той игре норвежский рефери в ряде спорных эпизодов не назначил в ворота «сине-гранатовых» ни одного пенальти из четырёх возможных.

«Не думаю, что болельщики «Челси» были правы, когда требовали 4 пенальти в матче с «Барселоной. Тем не менее, любой, кто разбирается в футболе скажет вам, что там был как минимум один пенальти», – цитирует Эвребе Mail Sport.

Напомним, что ответный полуфинал в 2009 году между «Челси» и «Барселоной» завершился вничью 1:1. Каталонцы вышли в финал благодаря гостевому голу.