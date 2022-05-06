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Эвребе: «Не думаю, что болельщики «Челси» были правы, когда требовали 4 пенальти в матче с «Барселоной»

06 Мая 2022 • 13:11 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 4.80 9.50
07.05 17:00

Бывший футбольный арбитр Том Хеннинг Эвребе поделился воспоминаниями об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2008/09 между лондонским «Челси» и каталонской «Барселоной». Напомним, что в той игре норвежский рефери в ряде спорных эпизодов не назначил в ворота «сине-гранатовых» ни одного пенальти из четырёх возможных.

«Не думаю, что болельщики «Челси» были правы, когда требовали 4 пенальти в матче с «Барселоной. Тем не менее, любой, кто разбирается в футболе скажет вам, что там был как минимум один пенальти», – цитирует Эвребе Mail Sport.

Напомним, что ответный полуфинал в 2009 году между «Челси» и «Барселоной» завершился вничью 1:1. Каталонцы вышли в финал благодаря гостевому голу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Том Хеннинг Эвребе
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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