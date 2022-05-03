«Бавария» не хочет платить 75 миллионов евро за Лукаку

Мюнхенская «Бавария» не намерена удовлетворять финансовые запросы лондонского «Челси» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку. Sky Germany заявляет, что «синие» оценивают бельгийца в 75 миллионов евро.

«Бавария» рассматривала Лукаку в качестве потенциальной замены нападающему Роберту Левандовски, которого в последнее время активно сватали в каталонскую «Барселону». Из-за высокой стоимости бельгийца мюнхенский клуб может переключиться на альтернативные варианты.

Напомним, что Лукаку не может забить в чемпионате Англии за «Челси» с декабря. В последний раз бельгиец отличался в АПЛ в домашнем матче против «Брайтона», который завершился со счётом 1:1.