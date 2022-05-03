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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Колвилл: «Думаю, я готов к игре за «Челси»

03 Мая 2022 • 16:54 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 4.70 9.50
07.05 17:00

Защитник «Челси» Леви Колвилл, выступающий на правах аренды в Чемпионшипе за «Хаддерсфилд», заявил, что готов в следующем сезоне закрепиться в составе лондонского клуба.

«Думаю, я готов. Я многому научился в этом году, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне смогу сыграть за «Челси», «Хаддерсфилд» или за кого-либо ещё в АПЛ», – сказал Колвилл в интервью официальному сайту «терьеров».

Напомним, что ранее появлялись слухи, согласно которым главный тренер «Челси» Томас Тухель готов предоставить Колвиллу шанс закрепиться в основе на следующий сезон. В нынешней кампании англичанин помог «Хаддерсфилду» гарантировать себе место в плей-офф в Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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