Консорциум Боули близок к покупке «Челси»

В ближайшее время у лондонского «Челси» могут появиться новые владельцы. Согласно заявлениям журналиста Бена Джейкобса в социальных сетях, консорциум во главе с американским бизнесменом Тодда Боули находится в шаге от приобретения клуба.

Напомним, что в консорциум Боули также входит швейцарски миллиардер Висс и несколько других частных лиц, которые в будущем могут влиять на решение в клубе. Предложение британского миллиардера Джима Ретклиффа, скорее всего, будет отклонено.

Недавно руководство АПЛ утвердило Боули в качестве главного кандидата на покупку «Челси». Теперь бизнесмену осталось урегулировать вопросы с правительством Великобритании и Романом Абрамовичем.