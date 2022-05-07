Эдуар Менди: «В АПЛ каждые три дня проходят важные матчи, в этом её отличие от других лиг»

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди рассказал о главном отличии между чемпионатом Англии и другими европейскими лигами. По мнению сенегальца, АПЛ серьёзно превосходит остальные чемпионаты в плане конкурентности.

«Тут каждые три дня проходят важные матчи, и нельзя быть уверенным даже на 80%, потому что каждая команда приезжает, чтобы победить, обыграть тебя. Я думаю, в этом отличие английского чемпионата от других лиг», – сказал Менди в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что «Челси» сейчас идёт на третьем месте в чемпионате Англии с отрывом в три очка от «Арсенала». Для того, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, «синим» нобходимо набрать 5 очков в оставшихся четырёх матчах.