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Наумов: «Результаты «Челси» станут хуже с приходом новых владельцев»

07 Мая 2022 • 10:47 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 5.00 10.50
Через 5 ч. 47 мин.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о приобретении «Челси» консорциумом во главе с американцем Тоддом Боли.

Экс-президент «железнодорожников» считает, что с приходом новых владельцев лондонскому клубу придёт пережить временный спад, но в дальнейшем ситуация наладится. Также Наумов назвал беспределом и бандитизмом ситуацию вокруг экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Когда меняется владелец, это всегда ведёт к хаосу и неразберихе. Результаты упадут, поскольку вслед за хозяином придёт и новый менеджмент. Со временем клуб поднимется, но какое-то падение безусловно будет.

Насколько я понимаю, Абрамович не получит деньги от продажи клуба. Получается, их просто отобрали», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в марте нынешнего года правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена Абрамовича, заморозив все его активы и вынудив продать клуб, которым он владел с 2003 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Челси Николай Наумов Тодд Бели
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