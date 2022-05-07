Наумов: «Результаты «Челси» станут хуже с приходом новых владельцев»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о приобретении «Челси» консорциумом во главе с американцем Тоддом Боли.

Экс-президент «железнодорожников» считает, что с приходом новых владельцев лондонскому клубу придёт пережить временный спад, но в дальнейшем ситуация наладится. Также Наумов назвал беспределом и бандитизмом ситуацию вокруг экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Когда меняется владелец, это всегда ведёт к хаосу и неразберихе. Результаты упадут, поскольку вслед за хозяином придёт и новый менеджмент. Со временем клуб поднимется, но какое-то падение безусловно будет.

Насколько я понимаю, Абрамович не получит деньги от продажи клуба. Получается, их просто отобрали», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в марте нынешнего года правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена Абрамовича, заморозив все его активы и вынудив продать клуб, которым он владел с 2003 года.