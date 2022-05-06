У «Лиона» нет денег на выкуп Эмерсона

Французский «Лион» по окончанию сезона не станет выкупать арендованного у лондонского «Челси» левого защитника Эмерсона Палмиери. Об этом сообщает у себя на странице в социальных сетях клубный инсайдер «синих» Низар Кинселла.

Отмечается, что у «Лиона» нет средств на выкуп бразильского защитника. Зимой «Челси» предлагал французскому клубу сумму компенсации за досрочный разрыв арендного соглашения, но «дети» не согласились даже на 4 миллиона евро.

Напомним, что по многочисленным заявлениям от итальянской прессы, Эмерсон может стать одной из главных целей туринского «Ювентуса» на летнее трансферное окно.