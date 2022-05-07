Тухель о матче с «Вулверхэмптоном»: «Мы хотим ответить на результаты двух предыдущих матчей»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель провёл небольшую беседу с журналистами перед стартом матча против «Вулверхэмптона», который стартует в 17:00 по московскому времени на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что в двух своих последних матчах «Челси» сперва сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед», а затем минимально уступил «Эвертону».

«Мы хотим ответить на результаты двух предыдущих матчей. Это касается не только тех игроков, которые вышли в старте. Мы должны взять на себя ответственность и вернуться на победный путь», – сказал Тухель.

С момента возвращения «Вулверхэмптона» в АПЛ в 2018 году, «Челси» лишь дважды сумел обыграть «волков» в семи последних матчах чемпионата.