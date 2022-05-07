Судья отменил гол «Челси» против «Вулверхэмптона» после просмотра ВАР

Арбитр матча «Челси» – «Вулверхэмптон» Стюарт Атуэлл отменил гол «пенсионеров» в первом тайме, который был забит полузащитником Рубеном Лофтусом-Чиком. После просмотра ВАР бригада судей приняла решение отменить взятие ворот из-за офсайда.

Минутами ранее в матче возник спорный эпизод с незасчитанным голом нападающего Тимо Вернера. Судья посчитал, что немец нарушил правила на защитнике «волков» Саисе, прежде чем забить свой мяч.

После первого тайма счёт в матче «Челси» – Вулверхэмптон так и не был открыт. Если «синие» не смогут выиграть этот поединок, то их серия без побед в АПЛ продлится до трёх матчей.