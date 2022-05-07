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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Судья отменил гол «Челси» против «Вулверхэмптона» после просмотра ВАР

07 Мая 2022 • 17:57 Комментировать
Челси
2:2
Вулверхэмптон
окончен

Арбитр матча «Челси» – «Вулверхэмптон» Стюарт Атуэлл отменил гол «пенсионеров» в первом тайме, который был забит полузащитником Рубеном Лофтусом-Чиком. После просмотра ВАР бригада судей приняла решение отменить взятие ворот из-за офсайда.

Минутами ранее в матче возник спорный эпизод с незасчитанным голом нападающего Тимо Вернера. Судья посчитал, что немец нарушил правила на защитнике «волков» Саисе, прежде чем забить свой мяч.

После первого тайма счёт в матче «Челси» – Вулверхэмптон так и не был открыт. Если «синие» не смогут выиграть этот поединок, то их серия без побед в АПЛ продлится до трёх матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон
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окончен Бёрнли 1:3 Астон Вилла 3.00 3.25 2.45
окончен Челси 2:2 Вулверхэмптон 1.35 5.00 10.50
окончен Брентфорд 3:0 Саутгемптон 2.15 3.45 3.35
окончен Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд 1.63 4.00 5.50
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