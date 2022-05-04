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Рэтклиффу было отказано в покупке «Челси»

04 Мая 2022 • 16:30 Комментировать
Челси
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Вулверхэмптон
1.35 4.80 9.50
07.05 17:00

Торговый банк Raine Group, осуществляющий надзор за продажей «Челси», отказал британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу в покупке лондонского клуба за 5 миллиардов фунтов (5,3 миллиарда евро), сообщает Bloomberg.

Несмотря на это, представители Рэтклиффа намереваются продолжить общение с фанатами «синих». Они уверены в том, что их заявка соответствует интересам болельщиков. Напомним, миллиардер также владеет французским клубом «Ницца».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на покупку «Челси» считается консорциум, во главе которого стоит Тодд Боли. Американский бизнесмен также является владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джим Рэтклифф
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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