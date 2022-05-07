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Тухель о продлении контракта с Силвой: «Для Тьяго это будет серьезный вызов»

07 Мая 2022 • 13:27 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 5.00 10.50
Через 1 ч. 56 мин.

Тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, насколько важно было для его команды продлить контракт с центральным защитником Тьяго Силвой, который осенью продлил своё пребывание на «Стэмфорд Бридж» до лета 2023 года.

«Для Тьяго это будет серьёзный вызов. Он уже не на начальных этапах своей карьеры. В следующем сезоне он вновь должен будет демонстрировать высокий уровень. Если он продолжит так играть, это окажется прекрасным решением», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Тьяго Силва присоединился к «Челси» летом 2020 года на правах свободного агента из «ПСЖ». Бразилец с тех пор выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Томас Тухель
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