Тухель отреагировал на недовольство отца Пулишича

Главный тренер «Челси» прокомментировал слова отца вингера команды Кристиана Пулишича, ранее выразившего недовольство положением сына в лондонской команде.

«У нас с Кристианом нет никаких проблем. У каждого тренера есть свои причины выбирать тот или иной состав. Вы никогда не увидите в соревнованиях высокого уровня радостное лицо футболиста, не попавшего в стартовый состав», — приводит слова Тухеля AP News.

Напомним, ранее отец футболиста Марк Пулишич в своих социальных сетях выразил разочарование тем, что его сын продолжает любить «Челси» и Лондон, несмотря на то, что получает слишком мало игрового времени.

В текущем сезоне 23-летний американец провёл в составе «синих» 34 матча, в которых забил семь голов, а также отдал четыре результативные передачи.