Депутат Свищев — о продаже «Челси» Абрамовичем: «Олигархам нужно инвестировать в российский спорт»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал продажу «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Свищев назвал произошедшее уроком для Абрамовича, призвав российских инвесторов вкладывать деньги в отечественный спорт.

Напомним, в марте нынешнего года правительство Великобритании заморозило активы экс-владельца «синих», вынудив его продать лондонский клуб, которым он владел с 2003 года. При этом деньги от сделки Абрамович получить не сможет.

«Мы всегда говорили, что тратить деньги надо в России. Олигархам надо вкладываться в нужды российских спортсменов и клубов», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Депутат выразил надежду на то, что если Абрамович сумеет вывести деньги с замороженного счёта, то потратит их на благо российского спорта или искусства.