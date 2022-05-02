Отец Пулишича выразил недовольство положением сына в «Челси»

Отец вингера «Челси» Кристиана Пулишича Марк Пулишич недоволен количеством игрового времени, которое его сын получает в лондонской команде, сообщает Goal.

После вчерашнего поражения «синих» от «Эвертона» (0:1) в матче 35-го тура АПЛ, Марк Пулишич выразил своё разочарование через социальные сети.

«Печально, что он любит этот клуб, товарищей по команде и Лондон…Вкладывает своё сердце и душу. Вперёд и вверх, мой мальчик», — заявил Марк Пулишич в сообщении, которое позже удалил.

В текущем сезоне 23-летний Пулишич провёл за «Челси» 34 матча, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В матче с «Эвертоном» футболист вышел на поле лишь на 68-й минуте встречи.

Контракт игрока сборной США с «аристократами» рассчитан до лета 2024 года.