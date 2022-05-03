Пулишич недоволен положением в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич недоволен своим положением в команде Томаса Тухеля. Согласно заявлениям журналиста Джейкоба Стейнберга в социальных сетях, американский футболист недоволен количеством своего игрового времени.

Ранее недовольство игровым временем сына также выражал отец Пулишича, который написал об этом пост в социальных сетях. Ранее появлялись слухи о возможном переходе полузащитника в мюнхенскую «Баварию».

Напомним, что Пулишич перебрался в «Челси» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии». В прошлом сезоне игрок выиграл вместе с командой Лигу чемпионов.