Лукаку впервые за 4 матча выйдет в основе «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку появится в стартовом составе своей команды на сегодняшний матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Бельгиец выйдет в основе «синих» впервые за три последних матча.

Стартовый состав «Челси» выглядит следующим образом: Менди, Аспиликуэта, Джеймс, Силва, Рюдигер, Алонсо, Ковачич, Лофтус-Чик, Вернер, Пулишич, Лукаку.

Напомним, что «Челси» два матча подряд не может победить в рамках АПЛ. «Вулверхэмптон» не забивает уже три матча кряду. Лукаку в последний раз отличался в чемпионате в декабрьском матче против «Брайтона», который завершился вничью 1:1.