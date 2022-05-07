Тухель: «Мы сами усложняем себе жизнь»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью своей команды в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Синие» вели со счётом 2:0 до 79-й минуты, однако гости нашли в себе силы отыграться.

«Всегда обидно пропускать гол в концовке, который стоит тебе двух очков. Мы очень хорошо начали второй тайм, создали моменты и забили дважды, но затем снова начали делать то, что не входило в наш план на матч.

Нам следует осмыслить произошедшее и пройти через это, но сейчас это кажется трудным. Подобное происходит не впервые – мы сами усложняем себе жизнь, и это непросто принять», – сказал Тухель после матча.

«Челси» сохраняет за собой третью строчку в турнирной таблице АПЛ, на четыре очка опережая «Арсенал», но у «канониров» остаётся матч в запасе.