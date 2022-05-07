«Челси» едва не обыграл «Вулверхэмптон» благодаря дублю Лукаку, «Уотфорд» вылетел

В 35-м туре Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1). В начале второго тайма дублем с пенальти и с игры отметился Ромелу Лукаку, который нечасто играет в последнее время. Гости спаслись на 90-й минуте.

Поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) приводит к вылету «Уотфорда» в Чемпионшип. В других матчах «Астон Вилла» одолела «Бёрнли» (3:1), а «Брентфорд» - «Саутгемптон» (3:0).