«Бёрнли» сделал камбэк за 3 минуты и добыл важную победу против «Уотфорда»

«Бёрнли» сумел добыть волевую победу в матче чемпионата Англии против «Уотфорда». Таким образом подопечные Майка Джексона теперь оторвались от зоны вылета на 5 очков.

К 83 минуте «Уотфорд» лидировал в счёте благодаря автоголу Джеймса Тарковски, но затем полузащитник «Бёрнли» Джек Корк сравнял счёт. Чуть позже, спустя 3 минуты Браунхилл забил победный гол и принёс своей команде важные очки.

Таким образом теперь «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда отстаёт от «Бёрнли» на 5 очков в турнирной таблице. Завтра «ирискам» предстоит принять у себя дома лондонский «Челси», который не побеждает на «Гудисоне» с апреля 2017 года.