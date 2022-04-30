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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» сделал камбэк за 3 минуты и добыл важную победу против «Уотфорда»

30 Апреля 2022 • 19:01 Комментировать
Бёрнли
...
Астон Вилла
07.05 17:00

«Бёрнли» сумел добыть волевую победу в матче чемпионата Англии против «Уотфорда». Таким образом подопечные Майка Джексона теперь оторвались от зоны вылета на 5 очков.

К 83 минуте «Уотфорд» лидировал в счёте благодаря автоголу Джеймса Тарковски, но затем полузащитник «Бёрнли» Джек Корк сравнял счёт. Чуть позже, спустя 3 минуты Браунхилл забил победный гол и принёс своей команде важные очки.

Таким образом теперь «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда отстаёт от «Бёрнли» на 5 очков в турнирной таблице. Завтра «ирискам» предстоит принять у себя дома лондонский «Челси», который не побеждает на «Гудисоне» с апреля 2017 года.

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Уотфорд Бёрнли
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окончен Ньюкасл 0:1 Ливерпуль 7.80 4.70 1.40
окончен Вулверхэмптон 0:3 Брайтон 2.70 3.15 2.80
окончен Астон Вилла 2:0 Норвич 1.40 4.70 8.50
окончен Уотфорд 1:2 Бёрнли 2.65 3.30 2.70
окончен Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас 2.50 3.30 2.85
Идет 12 минута Лидс 0:0 Манчестер Сити 9.80 6.40 1.28
01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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