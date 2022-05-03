Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родригес подписал новый контракт с «Бёрнли»

03 Мая 2022 • 20:33 Комментировать
Бёрнли
...
Астон Вилла
3.00 3.35 2.35
07.05 17:00

Полузащитник «Бёрнли» Джей Родригес продлил свой контракт с английским клубом.

Новое соглашение футболиста с командой рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт заканчивался в конце июня этого года, сообщает официальный твиттер клуба.

32-летний нападающий выступает за «Бёрнли» с июля 2019 года, куда он перебрался из «Вест Бромвича». В этом сезоне принял участие в 33 матчах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет три миллиона евро.

«Бёрнли» занимает 16-е место, имея в своем активе 34 очка после 34 сыгранных матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Апл Джей Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
20:49 · Англия. Премьер-лига
Два испанских защитника «Челси» хотят перейти в «Барселону»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Родригес подписал новый контракт с «Бёрнли»
20:25 · Англия. Чемпионшип
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: составы, текстовая прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вернёт Траоре «Вулверхэмптону»
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит последнюю попытку продлить контракт Нкетии
19:42 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отвёрг интерес «Милана» 2
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» планирует приобрести Бергвейна
19:29 · Англия. Премьер-лига
Абрамович может потребовать от «Челси» вернуть долг в 1,5 миллиарда фунтов 1
19:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не уверен, стал ли он сильнее под руководством Гвардиолы 6
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Бастони и Гвардиолом
19:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону»
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» сообщили, что Осимхен будет стоить 120 миллионов евро
18:48 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин считает, что Рэшфорд потерял «голод» к игре
18:47 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне готов выиграть Лигу чемпионов
18:42 · Англия. Премьер-лига
Игрок из Австрии отказал «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем