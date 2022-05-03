Родригес подписал новый контракт с «Бёрнли»

Полузащитник «Бёрнли» Джей Родригес продлил свой контракт с английским клубом.

Новое соглашение футболиста с командой рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт заканчивался в конце июня этого года, сообщает официальный твиттер клуба.

32-летний нападающий выступает за «Бёрнли» с июля 2019 года, куда он перебрался из «Вест Бромвича». В этом сезоне принял участие в 33 матчах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет три миллиона евро.

«Бёрнли» занимает 16-е место, имея в своем активе 34 очка после 34 сыгранных матчей.