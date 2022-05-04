Грановская сможет продолжить работу в «Челси» после ухода Абрамовича только при одном условии

Директор «Челси» Марина Грановская сможет продолжить работу в лондонском клубе только в том случае, если разорвёт все профессиональные связи с бывшим владельцем «синих» Романом Абрамовичем, сообщает The Telegraph.

Потенциальные покупатели высоко ценят Грановскую, зная о её большом влиянии в мире футбола, и не хотят её ухода.

Напомним, ранее правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича и вынудило российского бизнесмена выставить клуб на продажу, которым он владел с 2003 года. Сейчас идёт поиск нового владельца.