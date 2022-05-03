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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «Джеймс лучше умеет забивать, чем Трент»

03 Мая 2022 • 16:44 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 4.70 9.50
07.05 17:00

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса, который в нынешнем сезоне отметился 5 голами и 6 ассистами в чемпионате Англии.

«У Джеймса есть всё. Он просто невероятный игрок. Серьёзно, у него 5 голов и 6 результативных передач в АПЛ. Трент Александер-Арнольд вывел понятие ассистов на новый уровень, но если говорить о голах, то Джеймс, очевидно, лучше умеет забивать, чем Трент», – цитирует Фердинанда Sky Sports.

Напомним, что Рис Джеймс проводит свой третий сезон в составе «Челси». Англичанин является воспитанником лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рио Фердинанд Рис Джеймс
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