Тухель: «Я хочу, чтобы Лукаку был важным для нас игроком»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался насчёт ситуации с нападающим Ромелу Лукаку, которого связывают с уходом из клуба ближайшим летом. Немец хочет, чтобы форвард стал важным игроком для команды.

«Я хочу, чтобы он был важным для нас игроком, он и сейчас таковым является. Мы не собираемся его менять на кого-либо другого, потому что сейчас это просто невозможно. Мы должны адаптироваться к ситуации и найти лучший выход для обеих сторон», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Лукаку не забивает в чемпионате Англии с декабря. В последний раз Лукаку отличался за «Челси» в кубковом матче против «Мидлсбро», который проходил в середине марта.